Evans コンガヘッド　EC1100E

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商品詳細
LPコンパクトコンガのヘッド交換用に購入しましたが、型番を間違えて購入してしまい合いませんでした。こちらはLPのジョバンニシリーズに適合のようです。プラヘッドお探しの方どうぞ。箱に入れるため包装タブは外し同封して送ります。11\"Tri-centercongahead
http://narcologia.ru/goods/stage559297.html
http://narcologia.ru/goods/troupe214811.html
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