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Evans コンガヘッド　EC1100E
商品番号 J65000504465
商品名

Evans コンガヘッド　EC1100E
ブランド名 エバンス
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LPコンパクトコンガのヘッド交換用に購入しましたが、型番を間違えて購入してしまい合いませんでした。こちらはLPのジョバンニシリーズに適合のようです。プラヘッドお探しの方どうぞ。箱に入れるため包装タブは外し同封して送ります。11\"Tri-centercongahead
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