清水焼 花唐草八寸長角皿５客揃 土渕陶あん作

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商品詳細
清水焼花唐草八寸長角皿５客揃土渕陶あん作サイズ約24×10.5×1.6cm20年以上前の品です。新品未使用です。箱は日焼けしています。
http://narcologia.ru/goods/shuttle792425.html
http://narcologia.ru/goods/protein819534.html
http://narcologia.ru/goods/smear310504.html
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