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宗家 後藤造 六角食籠 掛子付き 共箱 讃岐漆器 後藤塗 食籠 菓子器 茶道具
商品番号 N13550513660
商品名

宗家 後藤造 六角食籠 掛子付き 共箱 讃岐漆器 後藤塗 食籠 菓子器 茶道具
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】巾　18cm～20cm高さ　14cm　目立つ傷なく良い状態です。宗家後藤造六角食籠掛子付き共箱讃岐漆器後藤塗食籠菓子器蓋物茶道具【k2598】----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご蓋物ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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