B.A.P チョンデヒョン　バニヒョン

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商品詳細
B.A.Pチョンデヒョンのマスターグッズのぬいぐるみです。購入後袋に入れて保管しておりましたが未開封ではないためご理解ある方のみご購入下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/reproduce357355.html
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