☆逸品☆中国骨董 和田玉彫 獅子舞 アンティーク美術品 精密手彫り 風水 開運

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☆逸品☆中国骨董和田玉彫獅子舞アンティーク美術品 精密手彫り風水開運☆彫りの細かさに感心の逸品です。この作品が出来上がるまで、どのような工程で作業しているのか、気になってしまいます。獅子達の表情や姿形が凛々しく、お守りのような作品で、目を奪われます。1番上の獅子の口にはまる玉が入っており、コロコロと動きます。彫刻家の遊び心と高い技術を感じます。ゆっくりご覧いただきたい逸品です。サイズ・幅：約14cm 台の奥行：約12cm・高さ：約23cm欠け割れは見当たりません。細かい見落としがございましたらご了承ください。また、時代なりのスレ、小傷、変色などは、ご承知の上ご購入お願いいたします。※細かい事が気になる方や、新品、完璧を求める方、厳しい検品をされる方はご遠慮ください。個人宅に保管されていた骨董品だということをご理解くださる方、よろしくお願いいたします。☆長い時間をかけて、丁寧に浄化済みです。※お値下げは不可です。ご承知おきください。※コースターは付きません。※すり替え防止のため商品発送後の返品は対応できませんので、ご了承のうえご購入よろしくお願いします!☆プチプチで大切に包装して発送いたします。☆このような美術品や骨董品がお好きな方、そして何より大切にしてくださる方に届きますように。#天然石#精密彫#アンティーク#獅子#風水#石彫#美術品#縁起物#中国骨董#観賞#インテリア#飾り