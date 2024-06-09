渋谷スクランブルフィギュア 鬼レム Crystal Dress Ver

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昨年新品で購入し、気に入ってましたがディスプレイ場所が無くなったので出品します。渋谷スクランブルフィギュア 鬼レム-CrystalDressVer-中古品になります。公式より購入した国内正規品になります。埃、UV対策を施したフィギュアケースに飾ってあった商品になります。破損、欠品はごさいません。経年劣化による目立つエフェクトの下がりも無いと思います。※タバコ❌※ペット❌大切にしていた商品ですが、置き場所確保の為、出品いたします。あくまでユーズド品ですので、細かい傷等、見落としがあるかもしれませんのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。発送は到着した箱のままお送り致します。よろしくお願い致します。