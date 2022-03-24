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美品 掛け軸 鈴木翆朋作 曼荼羅図 共箱 仏画 年中掛け 厄除け
商品番号 I83382568797
商品名

美品 掛け軸 鈴木翆朋作 曼荼羅図 共箱 仏画 年中掛け 厄除け
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ129×65センチ絹本共箱ほぼ未使用です。とても状態良いです。インテリア和室床の間仏間仏像法要供養プレゼント絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話
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