呪術廻戦　大交流展　ベースヤードトーキョー懐玉・玉折　五条悟

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商品詳細
呪術廻戦懐玉・玉折ベースヤードトーキョー立ち絵Ver.五条悟アクリルビッグタグアクリルブロック缶バッジクリアカードクリアファイル5個セットになります。即購入OKです。ある程度日数が経ったら、予告なく商品ページを消す場合があります。水濡れ対策してからメルカリ便(箱)にて配送手続きさせていただきます。中を確認するのに、開封しました。特に傷や汚れはありませんが、開封済みなど初期の傷や汚れが気になる方はご遠慮下さい。
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