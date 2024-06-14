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- 中国 清朝末期 珊瑚釉金彩双耳瓶 送料込み1122
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商品詳細
送料込み 即購入ok！直しがあります。胴幅 9.3cm高さ 12.4cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。ご返品はお受けすることができません。
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