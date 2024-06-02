茶道具　水指　佐平窯　瀬戸一重口塗り蓋

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商品詳細
種類···茶道具瀬戸一重口水指 宇田佐平造です。塗り蓋 など ほとんど未使用品に近い状態ですが 自宅保管品に付き箱は古く感じます。中古品となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/interconnect874870.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric747745.html
http://narcologia.ru/goods/preference526338.html
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