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森永 食玩 機動戦士ガンダム ミニプラ
商品番号 H96100309164
商品名

森永 食玩 機動戦士ガンダム ミニプラ
ブランド名 キドウセンシガンダム
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森永の食玩、ガンダムのミニプラです。すでに組立ててありますが、破損・欠損等は特にありません。ガンダムは詳しくないので、写真にてご判断頂ますようよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford878273.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation162721.html
http://narcologia.ru/goods/passivity855183.html
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