BTS TinyTAN 韓国語教材

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人気商品‼︎早い者勝ち‼︎‼︎Learn!KOREANwithTinyTANBTS韓国語教材写真の物は全て入ってます。モティペン（紫）は動作確認済み‼︎マスキングテープ無し‼︎教材、ワークブックに4枚目の写真の様にシャーペンでの書き込み等があります。外側の箱の部分に小さな折れなどが見られます。自宅保管ですので、中古品にこ理解いただける方の購入をお願いいたします。