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商品詳細
パックから出てスリーブに入れて保管してありました。白かけなどはなさそうですがやや傷がある気がします！素人目なので必ず画像確認お願いします。画像確認いただいて了承していただけた方購入お願いします。すり替え防止のため返品は受け付けません。必ずプレイ用でお願いします。神経質な方は購入ご遠慮ください。発送は硬質ケースに入れてプチプチの封筒追跡ありで発送します。ポケカポケモンカードマツリカSR
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