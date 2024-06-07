お盆セール 最安値　即日発送　ガラルファイヤー　CSR PSA10

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商品詳細
ご覧頂き、誠に有難うございます。お互いが気持ち良い取引出来るように心掛けております。私、自身がアメリカへ直送したワンオーナー品になります。購入後、基本的には１２時間以内に発送させて頂きます。高額商品の場合、評価が悪い方や新規の方はお断り頂く可能性がございますので、あらかじめご了承くださいませ。また、コンビニ払いの方は購入時にお支払予定をお知らせください。【注意事項】商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。ケースには指紋すら付かぬよう丁重に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。【検索用】ルギアSAカイセレナユニバースSARオリジンパルキアアルセウスディアルガギラティナURミュウツーリザードンヒスイゾロアークカミツレのきらめきヒスイの仲間たちシンオウの仲間たち20thPSAMINT鑑定秘蔵初期初版高騰シークレットプリズマレリーフナンジャモマリィかんこうきゃくSRBGS10ユウリリーリエアセロラシャーニースターサポートリザードンピカチュウブラックラベル黒ラベル25周年スノーハザードクレイバースト未開封シュリンクグルーシャアルティメットスペースジャグラーアローラロコンVSTARセレナ白熱のアルカナオリパ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃マスター連撃マスターシャイニースターＶ仰天のボルテッカーシュリンク未開封BOXブラッキーニンフィアVMAXSAミモザSARカエデボタンバイオレットスカーレットex
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