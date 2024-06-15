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Victor ビクター　レコードプレーヤー
商品番号 P22781607172
商品名

Victor ビクター　レコードプレーヤー
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 10,191 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Victorダイレクトドライブフルオートプレヤーシステム　　JL-F45古いもので、屋根裏にて保管しておりました。現状、レコードがないため、動作確認などはできておりません。取扱説明書もございます。ご不明点は、ご連絡ください。尚、返品などは致しかねますので、ご了承下さい。種類···プレーヤー
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