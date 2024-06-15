Victor ビクター　レコードプレーヤー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。Victorダイレクトドライブフルオートプレヤーシステム JL-F45古いもので、屋根裏にて保管しておりました。現状、レコードがないため、動作確認などはできておりません。取扱説明書もございます。ご不明点は、ご連絡ください。尚、返品などは致しかねますので、ご了承下さい。種類···プレーヤー
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http://narcologia.ru/goods/unusable533874.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate902277.html
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