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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CHRポッチャマCHR052/049カードの状態としては、目立った傷や汚れがなく、発売からの経過年数を考慮すれば、かなり状態は良い物だと思います。ただ、あくまで、素人判断ですので、写真にて状態のご確認お願い致します。また、素人検品でございますので、見落とし等ございましたら、ご了承くださいませ。ご納得頂いた上でご購入お願い致します。スリーブに入れて発送致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします
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