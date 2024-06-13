Fender ストラトキャスター フジゲン製 90-91年 Kシリアル

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E04-0215FenderSTRATOCASTERストラトキャスターウッド調ORIGINALContourBodyjapanKシリアル＊保管品の特性上、経年によるスレ・キズ・汚れ等がある場合が御座います。予めご了承下さい。また、細部にわたる状態は確認しておりませんので、瑕疵や欠損の未記載・見落しのある場合も御座います。ご理解の上、入札のご検討をお願い致します。＊詳細なイメージ・状態は掲載写真にてご確認・ご検証下さい。＊写真はパソコン機種やモニターの解析度により現物の色味と多少異なる場合が御座います。◆真贋・時代・掲載内容について＊当方ではお客様に商品の価値や品質、時代背景が適切にご判断頂ける様に恣意の無い見解と客観的・公明な情報の掲載に努めております。＊尚、その内容は時代を特定・断定するものでは御座いません。また鑑定及び真物を保証するものでも御座いません。◆商品価値と入札について＊お客様のご入札に委ねられた落札価格が美術品としての価値・相場価格となります。＊マーケットの主旨をご理解いただきご自身の責任にて商品価値の見極めと入札のご判断をお願い致します。◆詳細なイメージ・状態は掲載写真にてご確認・ご検証下さい。◆写真はパソコン機種やモニターの解析度により現物の色味と多少異なる場合が御座います。◆現状の確認内容となります。◆購入の注意事項＊トラブル防止の為、当方の記載内容とお客様の見解に相違がある場合はご購入をお控え下さい。誠に恐れ入りますが、新規ID及び評価の少ないお方は購入をご遠慮ください。＊いたずら防止の為、著しく評価の悪い方は当方の判断によりご入札を取り消させて頂く場合が御座います。また、ご入札中において終了間際の取り消し・終了後のキャンセルは固くお断り致します。