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中国宜興 紫砂茶壺 柿子壺 急須 茶道具
商品番号 J63747932287
商品名

中国宜興 紫砂茶壺 柿子壺 急須 茶道具
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径：12.5cm高さ：9.5cm台座なし
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