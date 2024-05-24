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- 美品 掛け軸 五島紫紅作 童子図 共箱 年中掛け ブランコ
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商品詳細
サイズ139×65センチ絹本共箱肉筆軸先陶器目立った汚れなく状態良いです。インテリア和室床の間おもてなし子供昭和レトロ着物あやとり絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···宗教・神話
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