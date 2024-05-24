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美品 掛け軸 五島紫紅作 童子図 共箱 年中掛け ブランコ
商品番号 X18638800422
商品名

美品 掛け軸 五島紫紅作 童子図 共箱 年中掛け ブランコ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ139×65センチ絹本共箱肉筆軸先陶器目立った汚れなく状態良いです。インテリア和室床の間おもてなし子供昭和レトロ着物あやとり絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···宗教・神話
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