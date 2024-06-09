ポケモンカード　レイジングサーフ　シュリンク付き　1box ポケモンセンター産

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフシュリンク付き 1boxポケモンカードスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXポケモンセンターオンラインにて購入しました。新品未開封、納品書、シュリンク付きです。受け取ったダンボールごと発送します。すり替え防止のため返品は不可とします。匿名配送シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
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