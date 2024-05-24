スタチューレジェンド　ギアッチョ　ホワイトアルバム

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※他商品との同時購入の際には値引交渉下さい※ジョジョの奇妙な冒険ギアッチョスタチューレジェンドフィギュア開封済ガラスケースに飾っておりましたが、フィギュア本体や台座に細かな擦り傷や傷がございます。大きな傷やパーツの欠損などは見当たりませんが、あくまで素人検品であり、見落としの可能性があります。神経質な方はご遠慮ください。箱無し中古品とご理解のある方にご購入をお願いしております。何か不明点ございましたらご購入前にコメント頂ければと思います。#ディ・モールトベネ#ジョジョの奇妙な冒険#スタチューレジェンド