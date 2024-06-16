WAZA-CRAFT/DS-1W/エフェクター ディストーション 技クラフト

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商品詳細
BOSS/DS-1WDistortion技WAZACRAFTDS1W日本製ボスディストーションブランド：BOSS（楽器、器材）新品・完全未使用品になります。箱も付属しています。ご購入され次第すぐ発送させていただきます。PayPayフリマでも販売していますのでご購入の際はコメントください。■おすすめポイント1.究極のトーンを生み出す特別仕様「技WAZACRAFT」シリーズ2.こだわりのフル・アナログ・ディスクリートで新たに設計された2ステージのゲイン回路3.オリジナルDS-1のサウンドが得られるスタンダード・モード4.力強いミッド・レンジと立ち上がりの早いレスポンスを備えたカスタム・モード5.TONEノブは各モードで最適なサウンド・シェイピングが行えるよう、それぞれ専用に調整6.カスタム・モードでは+6dBまで強化された最大出力により、ブースターとしてもポテンシャルを発揮7.ギター本体のピュアなシグナルを保つ、プレミアムなバッファを搭載8.安心の長期5年保証
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln816802.html
http://narcologia.ru/goods/reflector587564.html
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