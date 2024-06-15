DJ Technics テクニクス SL-1200MK3 　※本文ご確認下さい。

DJTechnicsテクニクスSL-1200MK3ダイレクト ※本文ご確認下さい。必ずプロフィールをご覧下さい。こちらの商品以外にも、レコードをお取り扱いしておりますので、下記のハッシュタグよりご確認下さい。⬇️✨⬇️✨⬇️✨⬇️✨⬇️✨⬇️✨⬇️✨#Barbieレコードまとめてお買い得販売中#Barbie音楽機材まとめてお買い得販売中⬆️✨⬆️✨⬆️✨⬆️✨⬆️✨⬆️✨⬆️✨ご興味がある商品がございましたら、まとめてご購入頂ければお安く致します。事前にコメント欄よりご相談下さい。通電・動作・ピッチ変更・音出しの確認致しました。ピッチ変更については、細かくまでは分かりませんが速度変更は出来ます。音についても左右確認が取れました。アームを抑える箇所、プラスチック部分に破損ございます。特に問題なく使えます。その他、ターンテーブルを回してる際、少しスレがあるような音がしますので、ジャンク扱いとして出品致しました。写真にも記載されていませんが、カバー・カートリッジ等の付属品はございません。写真にて商品の状態のご確認宜しくお願い致します。完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。なお、素人自宅にて保管しておりますので、ご理解の上ご購入・ご検討ください。他サイトでも出品・予定していますので、売り切れの際は予めご了承下さい。上記をご理解され、ご購入をもちまして、予めご了承の上とさせて頂きます。種類...ターンテーブル#DJ#Technics#テクニクス#SL-1200MK3#ダイレクト



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