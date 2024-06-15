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『ＲＯＬＬＩＮＧ ＳＴＯＮＥＳ／Ｉｔ’ｓ ｏｎｌｙ …）』ＬＰ購入特典ポスター
商品番号 O20891697761
商品名

『ＲＯＬＬＩＮＧ ＳＴＯＮＥＳ／Ｉｔ’ｓ ｏｎｌｙ …）』ＬＰ購入特典ポスター
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１９7４年１０月１６日発売『ＲＯＬＬＩＮＧＳＴＯＮＥＳ／Ｉｔ’ｓｏｎｌｙＲｏｃｋ’ｎＲｏｌｌイッツ・オンリー・ロックン・ロール』　　　ＬＰ購入特典ポスター×1枚　　　(サイズ：約６０cm×約８４cm)＊四角にそれぞれピンホールがあり、　キズや破れも数カ所あります。＊当該品は販促物（ポスター）のみの販売になります。ご注意いただけますよう宜しくお願い致します。＊永年(約５０年)自宅で大切に保管し　ていた品物です。発売当時部屋の壁　にピンを使って飾っていた古い品物　です。　コンディションは写真をご参照くだ　さい。(画像の色合いに関しては、　モニターの設定等により、実物と異　なる場合があります。)＊ポスターは丸めた状態で保管してい　ましたので、巻き癖が付いています。　また、軽度の折れ・破れやキズ・汚　れ及びテープ跡等が生じています。　コンディション対象は、あくまでも　ポスター表面側です。裏面側（両面　ポスターを除く）には汚れや変色、　文字の記入や輪ゴム跡等がある場合　があります。　その他、気付かないところに経年変　化によるダメージがあるかもしれま　せん。ご了承＆ご理解いただける方　のご購入をお待ちしております。＊完品をお望みの方はご購入をご遠慮　いただけますようお願い致します。＊配送方法はポスターを丸めビニール　袋に入れ専用箱で発送致します。＊ご質問は「コメント」でお問い合わ　せいただきますようお願い致します。＊「コメント」無しでの即ご購入は　大歓迎です。＊「取置きのご依頼」や　「値下げのご要望」等への対応は　いたしかねますのでご了承＆ご理解　いただけますよう・・・　宜しくお願い致します。＊いかなる場合でも返品は承りません　のでご了承いただけますようお願い　致します。#ＲＯＬＬＩＮＧ·ＳＴＯＮＥＳ#ザ・ローリング・ストーンズ#Ｉｔ’ｓ·ｏｎｌｙ·Ｒｏｃｋ’ｎ·Ｒｏｌｌ#イッツ・オンリー・ロックン・ロール#ＬＰ購入特典ポスター#ローリング・ストーンズ#ミック・ジャガー#キース・リチャーズ#ブライアン・ジョーンズ#ビル・ワイマン#チャーリー・ワッツ#ミック・テイラー#ロン・ウッド#TheRollingStones#ローリングストーンズ
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http://narcologia.ru/goods/providence691994.html
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