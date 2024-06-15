『ＲＯＬＬＩＮＧ ＳＴＯＮＥＳ／Ｉｔ’ｓ ｏｎｌｙ …）』ＬＰ購入特典ポスター

１９7４年１０月１６日発売『ＲＯＬＬＩＮＧＳＴＯＮＥＳ／Ｉｔ’ｓｏｎｌｙＲｏｃｋ’ｎＲｏｌｌイッツ・オンリー・ロックン・ロール』 ＬＰ購入特典ポスター×1枚 (サイズ：約６０cm×約８４cm)＊四角にそれぞれピンホールがあり、 キズや破れも数カ所あります。＊当該品は販促物（ポスター）のみの販売になります。ご注意いただけますよう宜しくお願い致します。＊永年(約５０年)自宅で大切に保管し ていた品物です。発売当時部屋の壁 にピンを使って飾っていた古い品物 です。 コンディションは写真をご参照くだ さい。(画像の色合いに関しては、 モニターの設定等により、実物と異 なる場合があります。)＊ポスターは丸めた状態で保管してい ましたので、巻き癖が付いています。 また、軽度の折れ・破れやキズ・汚 れ及びテープ跡等が生じています。 コンディション対象は、あくまでも ポスター表面側です。裏面側（両面 ポスターを除く）には汚れや変色、 文字の記入や輪ゴム跡等がある場合 があります。 その他、気付かないところに経年変 化によるダメージがあるかもしれま せん。ご了承＆ご理解いただける方 のご購入をお待ちしております。＊完品をお望みの方はご購入をご遠慮 いただけますようお願い致します。＊配送方法はポスターを丸めビニール 袋に入れ専用箱で発送致します。＊ご質問は「コメント」でお問い合わ せいただきますようお願い致します。＊「コメント」無しでの即ご購入は 大歓迎です。＊「取置きのご依頼」や 「値下げのご要望」等への対応は いたしかねますのでご了承＆ご理解 いただけますよう・・・ 宜しくお願い致します。＊いかなる場合でも返品は承りません のでご了承いただけますようお願い 致します。#ＲＯＬＬＩＮＧ·ＳＴＯＮＥＳ#ザ・ローリング・ストーンズ#Ｉｔ’ｓ·ｏｎｌｙ·Ｒｏｃｋ’ｎ·Ｒｏｌｌ#イッツ・オンリー・ロックン・ロール#ＬＰ購入特典ポスター#ローリング・ストーンズ#ミック・ジャガー#キース・リチャーズ#ブライアン・ジョーンズ#ビル・ワイマン#チャーリー・ワッツ#ミック・テイラー#ロン・ウッド#TheRollingStones#ローリングストーンズ



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