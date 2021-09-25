タカラ　60年度版　阪神タイガース

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昭和60年のタカラプロ野球ゲームの阪神タイガースのカード29枚です。1枚不足です。商品状態：かなり昔の物です。シミ、傷み、書き込み等有ります。ケースにキズ汚れ有ります。ケースとカード、付属品が一致しているかは、分かりません。使用感等写真を良く確認して下さい。ご了承下さい。 よろしくお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球