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八卦盆　青貝螺鈿　真塗　乱盆　玄々斎好　裏千家　茶道具
商品番号 T21290515699
商品名

八卦盆　青貝螺鈿　真塗　乱盆　玄々斎好　裏千家　茶道具
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 7,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玄々斎お好みの青貝螺鈿八卦盆になります。ほぼ未使用です。サイズ　：　Φ３３．５ｃｍｘ３．２ｃｍ共箱はございません。自宅にて保管していたものです。質問がございましたらご連絡ください。#青貝螺鈿#八卦盆#玄々斎#茶道具
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真塗 八卦盆 点前盆 螺鈿 - 工芸品

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