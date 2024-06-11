八卦盆　青貝螺鈿　真塗　乱盆　玄々斎好　裏千家　茶道具

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商品詳細
玄々斎お好みの青貝螺鈿八卦盆になります。ほぼ未使用です。サイズ ： Φ３３．５ｃｍｘ３．２ｃｍ共箱はございません。自宅にて保管していたものです。質問がございましたらご連絡ください。#青貝螺鈿#八卦盆#玄々斎#茶道具
http://narcologia.ru/goods/subtropical635901.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic931837.html
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