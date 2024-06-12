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ワンピース トンガリバースデー 缶バッジ プリン 東京ワンピースタワー
商品番号 X67231282819
商品名

ワンピース トンガリバースデー 缶バッジ プリン 東京ワンピースタワー
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 7,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品ですがバッジの性質上、初期キズなどあると思います。外装の袋はありますがキレイに開けていなかったのでやぶれなどあり状態は悪いです。一応同封しますが、おまけ程度の扱いで付属品と考えないでください。ご理解いただける方の購入をお願いいたします。ONEPIECE
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