値下げしました★伊羅保刷目茶碗 京焼★宇田佐平

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商品詳細
伊羅保刷目茶碗京焼★宇田佐平造★お値下げ致しました。■未使用に近い■長期自宅保管品■購入時価格18,000円■匿名配送■送料込■サイズ経口 約13.3cm高さ 約7.9cm高台経 約4.7cm私が測定しましたので多少誤差はあると思います。和室暗所にて保管しておりましたが、箱の経年劣化などご了承ください。割れないよう丁寧に梱包して発送致します。割引交渉はご容赦願います。種類···茶道具#茶道#茶道具#抹茶#抹茶碗#京焼#抹茶茶碗#お茶碗#日本製#抹茶椀#茶わん#和食器#うつわ#伊羅保刷目茶碗#宇田佐平#伊羅保#イラボ#茶盌
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