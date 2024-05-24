ff16　B賞 胸像フィギュア 全8種フルコンプセット

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商品詳細
【本日値下げ致しました！】ご覧頂きありがとうございますm(__)mFF16発売記念くじB賞胸像フィギュア全8種コンプリートセットになります。引いて出したばっかりのもので新品未開封品になりますm(__)m
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