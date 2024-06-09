中国美術　唐卡 チベットタンカ チベット仏教 曼荼羅　肉筆 中国税関封蝋有

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傷や汚れ有り、詳しくは写真をご覧ください。気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。3-21