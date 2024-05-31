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プリキュア キュアフラミンゴ 缶バッジ
商品番号 F58277178751
商品名

プリキュア キュアフラミンゴ 缶バッジ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

推しですがグッズ収集を控える為出品致します。バースデー缶バッジ42個痛バで使用し数回持ち出しました。その為ピンが曲がっているものが数点ある可能性があります。バラして発送素人保管の為完璧をお求めの方神経質な方は申し訳ございませんが御遠慮ください。即購入〇バラ値下げ不可#プリキュア#キュアフラミンゴ#缶バッジ#滝沢あすか#バースデー缶バッジ#バースデー
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