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八木勇征 BTTM3 アクスタ アクリルスタンド ブロマイド
商品番号 V65965704255
商品名

八木勇征 BTTM3 アクスタ アクリルスタンド ブロマイド
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICS八木勇征BACKTOTHEMEMORIESBTTM3アクリルスタンドアクスタブロマイド新品未使用。中身確認のため1度開封し、すぐに袋に入れて保管していましたが、初期の傷などがある場合がございます。素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。即購入○値下げ不可人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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