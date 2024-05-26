エモンガ SR ポケモンカード

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ポケモンカード、エモンガSRです。キズやカケ、汚れなど、カードの状態は画像を見てご判断ください。写真にうつりきらない細かなキズ、カケなども見られますが、あくまでも素人ですので見落としあるかもしれません。トラブル防止の為、プレイ用としてご検討お願いします。完美品をお求めの方、商品の状態に厳しい方のご購入はお控え下さい。返品はすり替え防止の為、受付できません。納得いただいた方のみ、ご購入をお願いいたします。