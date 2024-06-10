バトルリージョン 1box シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードのバトルリージョンのシュリンク付き1boxです。発売当時にポケセンオンラインから届いて開けるのを忘れていたものなので新品です。トラブル防止のため、返品返金は不可になります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/navigate50830.html
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