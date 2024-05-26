【送料無料】ポケモンカード　スノーハザード　1BOX分

【新品・未使用品】大会使用、コレクション、どんな使用も可能です。当たり前ですが完全未開封の為、レアリティ補償は出来ません。濡れ、折れ、対策を行い梱包し発送致します。即購入OK箱無し1BOX分販売となります！ご理解頂ける方のみ購入お願いします。新品未使用品です！画像を確認の上購入お願いします---------------【検索用】---------------#ポケットモンスター#ポケモン#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#ポケカ#プロモ#カイ#リーリエ#がんばリーリエ#エクバリーリエ#ユウリ#アセロラ#マリィ#ファンアート#レプリカ品#鑑賞用#コレクション用#シュリンク付#ポケカBOX#クレイバースト#スノーハザード#スカーレット#バイオレット



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