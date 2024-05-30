CASIO CT-X700

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商品詳細
CASIOCT-X7002ヶ月ほど前に購入し、1度触ったのみで使わなくなった為出品します。購入時の箱を所持しておりますので、付属品は全て揃えての出品となります。付属品の詳細が知りたい場合はご連絡ください。#CASIOCT_X700
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