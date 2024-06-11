モブサイコ　律　アクスタ　缶バッジ　2点セット

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商品詳細
飾っていましたがとても綺麗な状態です。缶バッジ以外開封済み花沢輝気売り切れました。霊幻新隆のサバゲーアクスタ売り切れました。律のアクスタの入れる方が割れています。アクスタ自体は無事です。2枚目を参考にしてください。他で売っているものもあるので購入する際はコメントお願いします。検索用モブサイコ100影山茂夫霊幻新隆芹沢克也アクリルスタンドクリアファイルキーホルダークリアカードポストカードイラストカードGIGOカフェスイーツパラダイス スイパラ コラボカフェ本舗 アクリルスタンド サバゲー 花見 影山 エクボ 霊幻新隆 花沢輝気
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