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- 山口華楊 木版画 「水蜜桃」152/250 31.3×44.5
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商品詳細
知人の引っ越しで頂いた物です。版画に傷などは見受けられませんが、神経質な方はご購入ご遠慮下さい。返品もご勘弁下さいませ額に傷が見られます
http://narcologia.ru/goods/stealth900776.html
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