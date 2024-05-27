輪島塗 井波喜六斉作 中棗 青貝螺鈿象嵌 金蒔絵『巻貝文』共箱 ...

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商品詳細
輪島塗井波喜六斉作中棗青貝螺鈿象嵌金蒔絵『巻貝文』共箱茶事茶道具3B0112■サイズ(約):径6.7㎝、高さ6.7㎝、重さ38g
http://narcologia.ru/goods/plaque633507.html
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