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輪島塗 井波喜六斉作 中棗 青貝螺鈿象嵌 金蒔絵『巻貝文』共箱
商品番号 D22812996158
商品名

輪島塗 井波喜六斉作 中棗 青貝螺鈿象嵌 金蒔絵『巻貝文』共箱
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 13,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

輪島塗井波喜六斉作中棗青貝螺鈿象嵌金蒔絵『巻貝文』共箱茶事茶道具3B0112■サイズ(約):径6.7㎝、高さ6.7㎝、重さ38g
http://narcologia.ru/goods/plaque633507.html
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