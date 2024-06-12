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セルマー　ジャズメタル　D ヴィンテージ　　アルトサックス　マウスピース
商品番号 F45030953961
商品名

セルマー　ジャズメタル　D ヴィンテージ　　アルトサックス　マウスピース
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 14,349 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマー　ジャズメタル　Dヴィンテージ　　アルトサックス　マウスピース今は販売されていないセルマーメタルマウスピースです。クラシックメタルと違いテーブル部にジャズの表記があります。ジャズ向きのDなので非常に吹きやすいです。ご検討ください。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/Taipei750671.html
http://narcologia.ru/goods/waveform788317.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate105648.html

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