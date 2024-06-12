北川 健次【胚種譚】、厳選、希少画集・額装画、新品高級額 額装付、状態良好

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。北川健次「胚種譚」希少画集の一ページを新品の額縁で額装加工してお届けします。絵のサイズは約14.9cm×12.2cmです。額のサイズは約30.0㎝×25.0㎝です。額枠は木製・ブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。厚手マットを作品のサイズに合わせてオーダー作成いたします。iaf専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。