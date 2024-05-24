水曜どうでしょうトートバッグ KICHIZO by Porter classic

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商品詳細
波柄バージョン35×37×14cm使用はしていませんので傷や汚れは確認した限り無さそうです。チャックの開閉も問題ありませんでした。喫煙者なし、ペットなし。水曜どうでしょう祭UNITE2013
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