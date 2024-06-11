掛け軸 松瀬青々 書 「思ひ出て こしときを訪ふや 冬隣」 紙本 掛軸 美品

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掛け軸松瀬青々書「思ひ出てこしときを訪ふや冬隣」紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。松瀬青々（1869年～1937年）：大阪出身明治-昭和時代前期の俳人。正岡子規にみとめられ,明治32年上京して「ホトトギス」の編集員となる。サイズ（本紙）333×1352ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 松瀬青々 青々 俳句 俳人 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 書 書道 鑑定団 茶道具#掛け軸#掛軸#俳句#俳人#松瀬青々#松瀬_青々#青々#思ひ出て_こしときを訪ふや_冬隣#正岡子規#正岡_子規#子規#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸