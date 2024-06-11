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掛け軸 松瀬青々 書 「思ひ出て こしときを訪ふや 冬隣」 紙本 掛軸 美品
商品番号 I37427079942
商品名

掛け軸 松瀬青々 書 「思ひ出て こしときを訪ふや 冬隣」 紙本 掛軸 美品
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 7,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸松瀬青々書「思ひ出てこしときを訪ふや冬隣」紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。松瀬青々（1869年～1937年）：大阪出身明治-昭和時代前期の俳人。正岡子規にみとめられ,明治32年上京して「ホトトギス」の編集員となる。サイズ（本紙）333×1352ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　お宝　松瀬青々　青々　俳句　俳人　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　書　書道　鑑定団　茶道具#掛け軸#掛軸#俳句#俳人#松瀬青々#松瀬_青々#青々#思ひ出て_こしときを訪ふや_冬隣#正岡子規#正岡_子規#子規#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸
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