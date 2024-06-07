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トランペットマウスピース Bob Reeves 6C M 692s + BOOM
商品番号 O97927875486
商品名

トランペットマウスピース Bob Reeves 6C M 692s + BOOM
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 23,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランペットマウスピースボブリーブスBobReeves6CM692s+BOOMです。クラシカルライン6Cリムに合わせてM692sc/sと最新のシグネチャーモデルBOOM(6C)アンダー二本のセットです。Mカップアンダーはカットスリーブ加工で#5のスリーブが付属します。BOOMが発売される前から6C-Mは所有していて、Mカップでリードやコマーシャルな狙いから692sバックボアでした。最近巷で評判になって来ているDanRosemboom氏のシグネチャーモデルBOOMが発売され、リムサイズが奇しくも一緒だったので、カップアンダーの違いもお試ししていただける面白い組み合わせだと思います。インサートマークなど細かい傷がございます。他にも多数出品しておりますので良ければチェックください。#TPYの出品一覧はこちら種類...トランペット
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Bob Reeves トランペット用マウスピース BOOM-JoyBrass/ジョイブラス　オンラインショップ

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