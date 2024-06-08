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掛け軸 大心禅師書 紫野大心 五字一行 別是一家風
商品番号 O46508596753
商品名

掛け軸 大心禅師書 紫野大心 五字一行 別是一家風
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

﻿掛け軸大心禅師書五字一行紫野大心別是一家風﻿長さ194cm、横32cm箱付き素人採寸です。﻿べつにこれ、いっかふうべつにこれ、いっかのふうなどと読むらしいです。それぞれのやり方があるという意味。ネットで調べた情報なので間違えていたら申し訳ありませんが、おそらく大徳寺というお寺の物です。長年保管してあった物で、埃っぽい匂い、巻きジワがあります。もしかしたら保管前は飾っていたかもしれません。白っぽく見える画像もありますが、経年劣化か煙草のヤニ汚れで、ダンボールに近い茶色をしています。古い物です。状態に納得の上、購入してください。即購入OKです。書の形式···掛け軸・掛軸
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