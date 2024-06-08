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70sヴィンテージ『QUEEN クイーン』半袖Tシャツ 日本製 ネイビー M
商品番号 H79013511477
商品名

70sヴィンテージ『QUEEN クイーン』半袖Tシャツ 日本製 ネイビー M
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【音楽専門店 転石堂】ー魅惑のバンドTee、ロックを着て死ね!ー70sヴィンテージ『QUEENクイーン』半袖Tシャツ日本製ネイビーサイズM／ロックT貴重なアーティスト・バンドTeeを当時物オリジナルからファストブランドまで、入手困難なモノばかり集めました!ぜひご覧ください。『QUEEN』半袖Tシャツの出品です。60年代イギリスが生んだ国民的ヒーローをビートルズとするなら、70年代はまさしくこのクイーンが、イギリスが生んだ国民的英雄といえるだろう。そしてこの言葉に加えて言うならば、70年代のロックを代表するまでに音楽的に高度な達成を為した偉大なるバンドであるのは当然のこと、現在でも最もファンに愛され続けるバンド、という形容が似合う際立った存在であるということだろうか。こちらは、今やプレミアが付いてロック関連のメモラビリア市場でも入手困難となっているクイーンのヴィンテージTシャツです。詳細は不明ですが、70年代ジャパンツアーの物販アイテムの可能性もございます。この年代特有のcoolな転写プリントが目を引きます!縫製はマニアには嬉しい全シングルステッチ。お好きな方、お探しの方はどうぞこの機会にいかがでしょうか。□商品説明■ブランド：LORDGram■製造元：-■原産国：日本■品質：綿100％■カラー：ネイビー■サイズ表記：M実寸：身幅約42.9cm肩幅約38.4cm着丈約59.4cm袖丈約21.5cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。■状態：腹部に薄汚れが見受けられます。毛羽立ちなど着用感はございますが、経年を考慮しますと全体的に良好な状態です。※状態については、当方の主観によるものですので、購入者様の判断と多少異なる可能性もございます。あらかじめご了承ください。□発送詳細・らくらくメルカリ便#転石堂
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