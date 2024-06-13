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煎茶道具 大西成古造 黄銅打出し急須盆 煎茶盆 瓶座 銚座 在銘★時代物★
商品番号 W35553228255
商品名

煎茶道具 大西成古造 黄銅打出し急須盆 煎茶盆 瓶座 銚座 在銘★時代物★
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 10,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

煎茶道具大西成古造黄銅打出し急須盆煎茶盆瓶座銚座在銘★時代物★4D1223サイズ(約):長さ25.2㎝、幅17㎝、高さ1㎝、重さ245g
http://narcologia.ru/goods/passionate389213.html
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