常滑焼朱泥急須　山田常山　小常山　細密彫　煎茶道具　茶注

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商品詳細
サイズ 高さ 約8㎝ 口径 約6㎝ 底径 約6㎝経年による多少の薄汚れはありますが、ヒビや欠け等のダメージはありません。まだまだ十分使用できるものです。箱はありません。画像の物が全てです。状態は画像にて確認お願い致します。古い物である事をご理解の程宜しくお願い致します。
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