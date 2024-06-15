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常滑焼朱泥急須　山田常山　小常山　細密彫　煎茶道具　茶注
商品番号 K43043731082
商品名

常滑焼朱泥急須　山田常山　小常山　細密彫　煎茶道具　茶注
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 7,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　高さ　約8㎝　　　　口径　約6㎝　　　　底径　約6㎝経年による多少の薄汚れはありますが、ヒビや欠け等のダメージはありません。まだまだ十分使用できるものです。箱はありません。画像の物が全てです。状態は画像にて確認お願い致します。古い物である事をご理解の程宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/competitive782381.html
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