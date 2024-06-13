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G I.joe 6インチ　フィギュア　ハズブロ社
商品番号 A86441438077
商品名

G I.joe 6インチ　フィギュア　ハズブロ社
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Gi.joe6インチフィギュア　(コブラ)2002年製　ハズブロ社です。乗り物、タンクと武器付きです。20年以上前の古いオモチャです。サウンドシステムは電池切れのため確認しておりません。未開封品です。6インチジーアイ.ジョーを集めている方いかがですか。宜しくお願い致します。未開封品ですが輸入品の為運送時のスレ等あります。御理解下さい。
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