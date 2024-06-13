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【真作】重松寛勝/高野山金剛峯寺416世/大僧正/掛軸/名家伝来/AA-30
商品番号 R22097174385
商品名

【真作】重松寛勝/高野山金剛峯寺416世/大僧正/掛軸/名家伝来/AA-30
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,760 円
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商品詳細

【真作】【参考】重松寛勝/小野派管長/高野山金剛峯寺416世/大僧正　　　　重松寛勝（しげまつかんしょう、1863年8月23日（文久3年7月10日）-1928年11月4日）は、日本の僧。真言宗善通寺派随心院42代門跡を務めた。伊予国に生まれる。1910年（明治43年）、弘川寺の塔頭「釈迦院」を大阪市港区築港に移し、築港高野山釈迦院として創建した。書家としても知られる。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多数の糊シミ、折れ、巻シワあります。表装は薄汚れ、天に大きな水シミあります。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　207cm　×　幅　42cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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